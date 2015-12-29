بالصور..محافظ كفر الشيخ:سنكسر الروتين..وتعطيل مصالح المواطنين أشد أنواع الفساد

التقى اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، بمديرى إدارات الديوان العام للمحافظة، بحضور المهندس مجدى عطا الله وكيل الوزارة السكرتير العام المساعد للمحافظة، للاستماع إلى مقترحاتهم حول تطوير الإدارات بالديوان العام، بما يتناسب مع احتياجات المواطنين، والتعرف على معوقات العمل المختلفة.

وقال محافظ كفر الشيخ: "إننى سوف أعمل على تكسير الروتين، وتنمية الموارد، وتشغيل الموارد المعطلة، والعمل معى بروح الفريق دون تباطؤ، والعمل بإنجاز هو مقياس تقييمى لأى تنفيذى، وتعطيل مصالح المواطنين هو أشد أنواع الفساد".

وطلب محافظ كفرالشيخ، من مديرى الإدارات بالديوان، تقديم المقترحات وخطط التطوير وفق الإمكانيات المادية المتاحة، حتى يشعر المواطنون بتغيير حقيقى وتحسين فى الخدمات المقدمة إليهم.

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