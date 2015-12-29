محافظ كفر الشيخ: نعمل على توفير مشاريع خدمية ومساكن لمحدودى الدخل

حضر اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول لمجلس جامعة كفر الشيخ منذ تولية المسئولية بالمحافظة فى مطلع هذا الأسبوع، بحضور الدكتور ماجد القمرى رئيس الجامعة، والدكتور السيد حجازى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا ، والدكتور على أبو شوشة نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وشئون البيئة وعمداء الكليات بجامعة كفرالشيخ .

وقال محافظ كفر الشيخ، خلال الاجتماع، إنه متفائل بالتعاون مع الجامعة وسيتم وضع الحلول العلمية والعملية للعديد من المشاكل، وأن المحافظة فى المستقبل القريب ستعمل على إنشاء مدينة مجتمعية متكاملة للشباب، وكذلك مشاريع خدمية ومساكن للمواطنين البسطاء ومحدودى الدخل .

من جانبه رحب الدكتور ماجد القمري رئيس الجامعة بالمحافظ، معربا عن تطلعاته لتعاون مثمر مع المحافظة من خلال المشاريع المشتركة التى تنهض بالمحافظة و بمؤسساتها المختلفة.



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