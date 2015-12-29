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18 رجل أعمال يشاركون فى انتخاب مجلس إدارة مستثمرى العاشر

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18 رجل أعمال يشاركون فى انتخاب مجلس إدارة مستثمرى العاشر 18 رجل أعمال يشاركون فى انتخاب مجلس إدارة مستثمرى العاشر
شارك 18 رجل أعمال من مستثمرى العاشر من رمضان فى التصويت لانتخاب مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بمقر الجمعية فى مدينة العاشر من رمضان.

ومع فتح باب التصويت تواجد أيضا مندوبى رجال الأعمال من خلال التفويضات والتوكيلات والتى وصل عددها و239 بموجب توكيلات و256 تفويضات ووصل عدد الحضور إلى 333 عضوا من إجمالى 435 من لهم حق الحضور بنسبة حضور 68% حيث إن أعضاء الجمعية 490 عضوا ومن لهم حق الحضور 435 والحاضر 333.

اليوم السابع -12 -2015

وقبل أن يبدأ الفرز للأصوات أعلن أعضاء الجمعية الحاضرين اختيار الدكتور محرم هلال رئيسا فخريا لجمعية المستثمرين مدى الحياة وبدأ منذ قليل الفرز بإعلان أن هناك 19 صوتا باطلا من إجمالى 333 صوتا ليصبح عدد الأصوات الصحيحة 323 صوتا.

وشهدت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان اليوم الأربعاء منذ الساعة الثانية عشر ظهرا انعقاد الجمعية العمومية ورأس اجتماع الجمعية العمومية، الدكتور محرم هلال وشمل جدول الأعمال للجمعية العمومية عرض تقرير بنشاط الجمعية وتقرير مراقب الحسابات واعتماد الحسابات الختامية وتم اعتماد الحسابات الختامية والميزانية العمومية التى وصلت إلى 25 مليون جنيه قائلا " بدأت الميزانية بـ 300 ألف جنيه قبل 10 سنوات هى عمر المجلس .

اليوم السابع -12 -2015

وأعلنت الجمعية العمومية إبراء الزمة المالية للمجلس القديم ، وأكد سامى يسى مراقب الحسابات أن القوائم فى الميزانية لعام 2014 من 1 يناير 2014 وتنتهى فى 31 ديسمبر 2014 ، خالية من أى تحريفات وأى تحفظات أيًا كان نوعها وسليمة بنسبة 100% .

وأعلن الدكتور محرم هلال خلال انعقاد الجمعية العمومية لجمعية مستثمرى العاشر أنه لن يترشح لخوض الانتخابات على مجلس إدارة الجمعية الذى ستبدأ الانتخابات عليه فى نهاية اجتماع الانعقاد اليوم مطالبا القائمتين " التغير والمستقبل " والإنجازات " بأن يتفق المجموعتان أيا كانت نتيجة الانتخابات بالتوافق والعمل سويا من أجل والعاشر من رمضان معربا عن فرحه الشديد بنسبة الحضور مؤكدا أن هذا أكبر دليل على نجاح الجمعية وروح التنافس من أجل العمل العام داخل الجمعية .

اليوم السابع -12 -2015

وعقدت انتخابات مجلس إدارة الجمعية لدورته الجديدة ، ويتنافس فيها 36 رجل أعمال انسحب 4 منهم ، ويتنافس المرشحون لقائمتين ضمت القائمة الأولى تحت شعار " الإنجازات والمستقبل " 13 رجل أعمال من أعضاء ورؤساء الجمعية فى الدورات السابقة ، بينما شملت القائمة الثانية والتى أطلقت على نفسها قائمة " التغيير مستقبل العاشر " 11 رجل أعمال آخرين.

وضمت قائمة رجال الأعمال المتقدمين للترشح 32 شخصية وهم " أبو العلا ابو النجا ، السيد بسيونى ، وسيد البرهمتوشى، محمد عبد العال، محى حافظ، أيمن رضا، عتريس محمد ، حسن الفندى، هدى يسى، عادل الشنوانى، محمود سلطان، حسن علام، ياسر عبد العاطى، صبحى نصر، مجدى عتمان ، محمد حسن، ، حسام فريد، طلعت غبور، عمرو الفندى، محمد السويدى، محمد نور الدين ، إسلام عبد الهادى، سالى فاروق، أحمد حافظ، عادل غانم، وليد هلال، عمرو محى، مصطفى عبد الرحمن، سمير عارف" فيما انسحب من خوض الانتخابات كل من "أحمد الخطيب، مدحت خلف، إبراهيم القاضى، محمد الزاهد ".

اليوم السابع -12 -2015

قائمة "الإنجازات والمستقبل" تضم 13 عضوا وهم " ، سيد البرهمتوشى، محمد عبد العال، محى حافظ، أيمن رضا، حسن الفندى، هدى يسى، عادل الشنوانى، محمود سلطان، حسن علام، ياسر عبد العاطى، صبحى نصر ،مجدى عتمان و أبو العلا أبو النجا ومحمد مجد المنزلاوى ومحمد نور الدين".

فيما ضمت قائمة التغير مستقبل العاشر كلا من " عادل محمد غانم ، محمد السويدى ، محمد نور الدين، وأيمن رضا وعمرو قنديل ، سمير عارف ، عمرو الفندى ، إسلام عبد الهادى ، طلعت غبور، سالى فاروق ، محمد مجد المنزلاوى، حسام فريد ومحمود سلطان ".

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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