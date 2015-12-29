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محافظ كفرالشيخ: سنهدم جميع التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

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محافظ كفرالشيخ: سنهدم جميع التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة محافظ كفرالشيخ: سنهدم جميع التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة
التقى اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، برؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح والقطاعات الحكومية المختلفة، للتعرف على معوقات العمل والحلول المقترحة، وتعزيز الموارد المالية، ومناقشة الخطة الاستثمارية وموقف تنفيذ العديد من المشروعات، واستعراض العديد من المشكلات الخاصة بالصحة والتعليم والطرق، ومياه الشرب والصرف الصحى، والكهرباء، وأراضى الأوقاف والزراعة، والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ، وذلك بحضور المهندس مجدى عطا الله وكيل الوزارة السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وشدد المحافظ على إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، قائلاً: " نبشر أبناء المحافظة بهدم جميع التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ولا تهاون فى تنفيذ القانون".

وقال محافظ كفرالشيخ، إن الأولوية لحل مشاكل الصحة بالتوازى مع التعليم ، مضيفاً أن المحافظة تحتاج الى تنمية الموارد المتاحة ، وتشغيل الموارد المعطلة ، والعمل معى بروح الفريق دون تباطؤ، وخلق مصادر لتمويل المشروعات ، من أجل تشغيل الشباب والإنتاج ، والعمل بإنجاز هو مقياس تقييمى لأى تنفيذى ، لافتاً الى محاربته للفساد ، وليس معناه الرشوه فقط ، ولكن تعطيل مصالح المواطنين هو أشد أنواع الفساد.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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