بالصور.. الأكاديمية العربية بالإسكندرية تحتفل بيوم البحرية العالمى

احتفلت الأكاديمية العربية اليوم، الثلاثاء، باليوم البحرى لختام فعاليات الأنشطة البحرية والثقافية لطلبة كلية النقل البحرى والتكنولوجيا 2015 بالأكاديمية العربية بمقر الأكاديمية العربية "منطقة السقالة" بأبو قير.

جاء ذلك بحضور اللواء بحرى "أ.ح" أسامة ربيع قائد القوات البحرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية، وسفراء وقناصل الدول العربية والأجنبية.

وتضمنت الاحتفالية زيارة قائد القوات البحرية للعديد من مبانى الأكاديمية مثل كلية النقل البحرى والتكنولوجيا ومجمع المحاكيات المتكامل ومعهد السلامة البحرية ومبنى محاكى النقل البحرى ومشاهدة أحدث ما تقدمه الأكاديمية من العلوم البحرية لطلابها.

كما شاهد قائد القوات البحرية استعراضات طلبة كلية النقل البحرى والتكنولوجيا بالأكاديمية على قيادة اللنشات، وتطبيق المناورات المختلفة التى قاموا بدراستها فى الكلية، وعمل سباقات فى الرياضات البحرية المختلفة مثل الشراع والتجديف.

وقبل ختام الحفل قام رئيس الأكاديمية بتكريم القبطان ولاء حافظ، الذى دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية فى عمل أطول سلسة بشرية غطساً تحت المياه بمشاركة طلاب كلية النقل البحرى والتكنولوجيا بالأكاديمية، الذين تم تكريمهم بجانبه كما كرم سعادة رئيس الأكاديمية الطلاب المتميزين فى الأنشطة الثقافية والبحرية بالكلية.

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