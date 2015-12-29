تقرير في الجول - غيابات أرسنال وحلم الدوري.. ماذا سيقدم النني؟

سجل شكري نجيب مهاجم أسوان هدفا رائعا في شباك الأهلي في المباراة التي تقام بين الفريقين يوم الثلاثاء.

ويستضيف الأهلي منافسه أسوان في ملعب برج العرب في إطار الجولة 11 من الدوري المصري.

وكان مؤمن زكريا قد افتتح أهداف المباراة لصالح الأهلي في الدقيقة 13 بعد استغلاته صناعة رائعة من محمد هاني (طالع التفاصيل).

وفي الدقيقة 33 استلم شكري نجيب تمريرة طولية أمام منطقة جزاء الأهلي وهو محاصر من مدافعي الأهلي محمد نجيب ومحمد هاني.

لكن نجح شكري في المرور بالكرة بعدما راوغ محمد نجيب بكوبري قبل أن يسدد بيمناه في شباك شريف إكرامي مدركا التعادل لأسوان.

ويعد هذا الهدف هو الثاني لشكري نجيب في الدوري خلال الموسم الجاري مع أسوان.