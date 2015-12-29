الشوفان والأفوكادو لتجديد خلايا البشرة

يعتبر التقشير ثاني عمليات العناية بالبشرة أهميةً، لأنه يهتمّ بإزالة الأتربة والدهون من البشرة، كما أنه من أهمّ العمليات التي تساعد على التخلص من خلايا الجلد الميتة بأسرع وقت.

وتعتبر الموادّ الطبيعية الموجودة لديك في المنزل أفضل من المقشرات الكيميائية التي قد تضرّ بالبشرة، كما أنها أقلّ تكلفةً؛ فما هذه الموادّ الطبيعية البارعة في التقشير؟ "سيدتي نت" ستذكر لك أهمّها:

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•الشوفان والجريب فروت: يعتبر الجريب فروت غنياً بفيتامين C، إذ يحتوي على كميّات عالية من الموادّ المضادة للأكسدة، التي تحمي البشرة من علامات الشيخوخة المبكرة. أمّا الشوفان فهو مهدّئ رائع للبشرة ومضادّ للبكتريا، كما أنه يحتوي على السابونين الذي يساعد على التطهير الفعّال للبشرة. كلّ ما عليك فعله للاستفادة من هذه المكوّنات الرائعة هو هرس ثمرة من الجريب فروت ومزجها بنصف كوب من الشوفان + ملعقتين من العسل + نصف كوب من الزبادي. ضعي المزيج على بشرتك، واتركيه لربع ساعة، ثم افركيه بلطف بأطراف أصابعك، ثم اشطفي بشرتك جيدًا، واختمي بوضع المرطّب الخاص بك.



•الأفوكادو ودقيق الأرز: الأفوكادو من أغنى الفواكه بالموادّ الطبيعية، التي تعمل على تغذية البشرة ومنحها النضارة؛ ومع إضافة دقيق الأرز إليها، أنت بذلك ستعملين على توازن إنتاج الزيوت المغذية لبشرتك. كلّ ما عليك فعله هو مزج ملعقة من دقيق الأرز+ ثمرة أفوكادو مهروسة + ملعقة من عصير التفاح حتى تحصلي على عجينة متماسكة قليلًا. ضعي الخليط على بشرتك، واتركيه حتى يجفّ، ثمّ اشطفي بشرتك بالماء الفاتر.

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