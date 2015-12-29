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نجمات صدمن جمهورهن بمكياج جديد قبل نهاية العام

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الثلاثاء 29-12-2015 18:26

تتجدد ابتكارات مستحضرات التجميل، فتتغير معها طرق تطبيق المكياج. وهذا ما يدفع النجمات إلى اعتماد أساليب جديدة في تطبيق المكياج لمواكبة الموضة وإبراز جمالهن بتميّز. لكن الملاحظ أن هذا العام كان حافلاً بالتغييرات الجمالية من ناحية التبدّل الواضح في أسلوب المكياج، الذي غيّر ملاح الوجه كلها، وأثر في شخصية النجمات.
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بعيداً عن النجمات اللواتي يسعين دائماً إلى اعتماد أساليب جديدة في تطبيق المكياج، هناك في المقابل نجمات اعتدنا رؤيتهن عبر نمط جمالي واحد، إلا أنهن ودّعن العام بمكياج جديد غيّر أسلوبهن كله وبدّل إطلالاتهن.

أولاً: أحلام، التي نشرت مؤخراً صورها بالمكياج الغجري، الذي جعلها تبدو صغيرة في السن وذات ملامح جذابة ولافتة. وبعد أن اعتدنا رؤيتها بالمكياج العربي القوي الأسود، ها هي تطلّ بمكياج أخضر مع أحمر الشفاه الزهري.

ثانياً: برز التحول الواضح في مكياج نانسي عجرم، إذ تحولت من طفلة ناعمة إلى امرأة جذابة، بفضل أسلوب المكياج القوي مع العيون الدخانية، الذي اعتمدته مؤخراً، إضافة إلى لون شعرها وتسريحته الجديدة.

ثالثاً: نادين الراسي، التي كانت إطلالاتها الجمالية عادية، وها هي تطلّ مؤخراً بصيحات غريبة وجديدة، إذ اعتمدت مكياج كليوبترا، الذي نال إعجاب جمهورها، وتحوّل مكياج عينيها إلى مثال للعديد من النجمات.

رابعاً: يارا، التي اعتمدت أساليب جديدة في تطبيق المكياج القوي بالألوان الجريئة كالزهري مع الرموش المستعارة الكثيفة أو السموكي الأسود مع الكحل على الجفن السفلي، بعيداً عن المكياج الطبيعي والألوان الترابية.

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