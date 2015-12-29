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"التحالف الدولى": قتلنا 10 قيادات من داعش متورطين بهجمات باريس

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"التحالف الدولى": قتلنا 10 قيادات من داعش متورطين بهجمات باريس "التحالف الدولى": قتلنا 10 قيادات من داعش متورطين بهجمات باريس
أكد التحالف الدولى، بقيادة الولايات المتحدة، مساء الثلاثاء، مقتل 10 من قادة تنظيم "داعش"، بعضهم متورط بهجمات باريس، بغارات جوية خلال شهر.

وقال المتحدث باسم التحالف ستيف وارن فى تصريحات نشرتها روسيا اليوم "على مدى شهر قتلنا 10 من قيادات داعش عبر ضربات جوية استهدفتهم"، مشيرا إلى أن بعضهم على صلة بهجمات باريس، وذكر أن "آخرين كانوا يخططون لشن المزيد من الهجمات ضد الغرب".

وأضاف المتحدث أن أحد القتلى هو عبد القادر حكيم، الذى سهل "العمليات الخارجية" لتنظيم "داعش" وله صلة بالشبكة المسئولة عن هجمات باريس، مؤكدا أنه قتل فى الموصل يوم الـ26 من ديسمبر الجارى.

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