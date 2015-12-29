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حبس موظفى حى الدقى المتهمين بضرب صاحب كشك ووفاته

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حبس موظفى حى الدقى المتهمين بضرب صاحب كشك ووفاته حبس موظفى حى الدقى المتهمين بضرب صاحب كشك ووفاته
أمر المستشار أحمد معتوق وكيل أول نيابة الدقى،بحبس 3 موظفين بحى الدقى 4 أيام على ذمة التحقيق بعد اتهامهم بضرب صاحب كشك أثناء حملة إزالة، ما أدى إلى وفاته فى الحال.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن صاحب الكشك كان يعرض 3 ثلاجات أمام محل عمله بالمخالفة للقانون، وأثناء شن حملة تضم موظفين بالحى لإزالة تلك الثلاجات، حدثت مشادة كلامية بين الموظفين وصاحب الكشك بسبب رفضه أخذ الثلاجات منه، وأثناء ذلك دفعه أحد الموظفين فى صدره، ما نتج عنه وفاته فى الحال، فأمرت النيابة بضط وإحضار موظفى الحى المتسببين فى الواقعة، وتباشر النيابة برئاسة المستشار محمد بدوى التحقيق.

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مصر 365