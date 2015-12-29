حبس ميكانيكى 4 أيام لاتهامه بالزواج من ابنة طليقته بمصر القديمة

أمرت نيابة مصر القديمة برئاسة المستشار محمد حسين، اليوم الاثنين، بحبس ميكانيكى 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتزوير فى أوراق رسمية والزواج من ابنة زوجته السابقة، كما أمرت باستدعاء والدة زوجته - طليقته السابقة - للاستماع إلى أقوالها ، وكلفت المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة .

وكشفت تحقيقات عبد الحميد محمد مدير النيابة، تلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من عامل يتهم فيه طليقته السابقة وأم ابنته بالقيام بعلاقة غير شرعية مع زوج نجلتهما داخل شقته مستغلة غياب الابنة.

وأضافت التحقيقات أن طليقته قد تزوجت من زوج ابنته وانفصلت عنه قبل زواجه من ابنتها ، وعلى الرغم من ذلك استمرت فى علاقة غير شرعية معه، وتحرر محضر رقم 18317 إدارى مصر القديمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التى أمرت بما سبق.

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