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السيسى يجتمع بمحافظ البنك المركزى ويناقش برنامج لخفض عجز الموازنة

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السيسى يجتمع بمحافظ البنك المركزى ويناقش برنامج لخفض عجز الموازنة السيسى يجتمع بمحافظ البنك المركزى ويناقش برنامج لخفض عجز الموازنة
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع طارق عامر محافظ البنك المركزى، الذى استعرض نتائج اجتماع المجلس التنسيقى الأول للبنك المركزى.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن محافظ البنك المركزى أكد أنه تم وضع برنامج يستهدف استقرار الاقتصاد الكلى من أجل تحفيز النمو الاقتصادى وزيادة الانتاج المحلى وخلق فرص عمل، حيث يتضمن البرنامج العمل على تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة إلى مستويات مستدامة، والمحافظة على استقرار الأسعار، وتقليص عجز الميزان التجارى من خلال وضع استراتيجية تهدف إلى زيادة الانتاج المحلى.

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