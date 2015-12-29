سفير مصر بالكويت يستطلع غدا رأى الوفد الإعلامى حول زيارته الأخيرة لشرم الشيخ

علم "اليوم السابع" من مصادر مسئولة أن سفير مصر لدى الكويت، ياسر عاطف، سيجتمع غدا، الأربعاء، مع الوفد الإعلامى الكويتى الذى زار القاهرة الأسبوع الماضى، فى إطار تنشيط السياحة المصرى ضمن مبادرة "مصر أمان" بمدينة شرم الشيخ، وأضافت المصادر أن السفير سيناقش مع الوفد آليات التغطيات الإعلامية للزيارة وسيقف على رأيهم حول المبادرة، مشيرا إلى أن السفير سيتطرق إلى الدور الذى تلعبه الكويت فى تنشيط السياحة المصرية وآليات التعاون بين البلدين فى هذا الشأن.

فى السياق ذاته قالت المصادر إن الزيارة حققت أهدافها من حيث التعرف عن قرب على مدينة شرم الشيخ الساحرة التى بدأت تستعيد عافيتها مجددا بعد أزمة الطائرة الروسية، علاوة على محاولة دعم مصر فى الأوقات الحرجة التى مرت بها.

وكانت الزيارة انطلقت تحت رعاية وزارة الإعلام الكويتية والسفارة المصرية بالكويت بمشاركة وفد إعلامى كويتى يضم 15 إعلاميا وصحفيا، يمثلون كبرى المؤسسات الصحفية والإعلامية فى الكويت.