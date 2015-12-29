سويسرا ترفع قرار حظر الطيران الليلى من أجل أمير قطر السابق

رفعت السلطات السويسرية قرار حظر الطيران الليلى المشدد فى مطار زيوريخ من أجل أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى والوفد المرافق له.

وأصدرت السلطات تصريحا بالهبوط فى مطار زيوريخ قبل الساعة السادسة صباحا بقدر ملحوظ لثلاث طائرات ركاب تابعة للبيت الأميرى القطري.

وقد تم الإفصاح رسميا فى وقت لاحق عن سبب الإجراء الاستثنائى الذى قوبل بانتقادات من وسائل الإعلام السويسرية والذى تمثل فى حدوث كسر للشيخ حمد 63 عاما أثناء إجازته ما اضطره للسفر للخضوع لجراحة.

وأعلن مستشفى شولتس الجامعى المتخصص فى جراحة العظام بتكليف من الشيخ حمد أن كبير أطباء المستشفى أجرى فى السادس والعشرين من ديسمبر الجارى جراحة ناجحة فى الفخذ الأيسر لأمير قطر السابق " وقد جرت العملية بدون أى مضاعفات وبأريحية تامة".

ووفقا لمعلومات صحيفة "تاجس انتسايجر" السويسرية التى تصدر فى زيوريخ، فإن طائرة طراز ايرباص تابعة لأسطول الطائرات الخاص بالحكومة القطرية هبطت فى الساعة الثالثة صباحا وتلا ذلك هبوط طائرتين أخريين قادمتين من الدوحة الأولى فى الخامسة صباحا والثانية فى الخامسة والربع.

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