مسلحون مجهولون يغتالون قاضيا فى محافظة عدن

أغتال مسلحون مجهولون، اليوم الثلاثاء، أحد القضاة فى مدينة عدن جنوبى اليمن.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على القاضى جلال الحكيمى فى شارع التسعين بمديرية المنصورة، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وبحسب المصادر، فإن المسلحين قاموا بنهب سيارة الحكيمى ولاذوا بالفرار. وحتى اللحظة لم تصدر اى جهة مسؤليتها عن تلك العملية.

وعمل الحكيمى فى السلك القضائى بمحاكم بمحافظة سقطرى وعدن والبيضاء.

وسبق أن نفذ مسلحون عدة عمليات مشابهة استهدفت قيادات فى الجيش ومسؤولين فى الدولة خلال الأشهر الماضية، تبنى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" عددا منها.

فى سياق آخر، قال شهود عيان، أن مسلحين ينتمون للجماعات الدينية المتشددة أقدموا على إغلاق كليات الهندسة والحقوق والعلوم الادارية التابعة لجامعة عدن بمديرية الشعب.

وافادت المصادر بأن المسلحين الذين يتزعمهم قيادى يدعى ايمن عسكر نسبوا أنفسهم للمقاومة الشعبية واخرجوا الطلاب من الكليات، مطالبين بعشرات المقاعد الدراسية لمقاتليهم الذين شاركوا فى الجبهات على حد قولهم.

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