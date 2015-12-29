أخبار عاجلة

ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
ميناء بورسعيد السياحي يضع اللمسات الأخيرة لاستقبال 1280سائحًا..غدًا -
ضبط عامل تحرش بربة منزل في الطريق العام بأسيوط -
بالصور.. أسيوط تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 1000 طفل -
تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف -
رسمياً: مجلس الوزراء يحسم الجدل حول زيادة رواتب الموظفين 30% في يوليو القادم -
بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة -
شكسبير يرفض تحديد موعد عودة قائد ليستر سيتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مسلحون مجهولون يغتالون قاضيا فى محافظة عدن

Google+ Print
مسلحون مجهولون يغتالون قاضيا فى محافظة عدن مسلحون مجهولون يغتالون قاضيا فى محافظة عدن
أغتال مسلحون مجهولون، اليوم الثلاثاء، أحد القضاة فى مدينة عدن جنوبى اليمن.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على القاضى جلال الحكيمى فى شارع التسعين بمديرية المنصورة، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وبحسب المصادر، فإن المسلحين قاموا بنهب سيارة الحكيمى ولاذوا بالفرار. وحتى اللحظة لم تصدر اى جهة مسؤليتها عن تلك العملية.

وعمل الحكيمى فى السلك القضائى بمحاكم بمحافظة سقطرى وعدن والبيضاء.

وسبق أن نفذ مسلحون عدة عمليات مشابهة استهدفت قيادات فى الجيش ومسؤولين فى الدولة خلال الأشهر الماضية، تبنى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" عددا منها.

فى سياق آخر، قال شهود عيان، أن مسلحين ينتمون للجماعات الدينية المتشددة أقدموا على إغلاق كليات الهندسة والحقوق والعلوم الادارية التابعة لجامعة عدن بمديرية الشعب.

وافادت المصادر بأن المسلحين الذين يتزعمهم قيادى يدعى ايمن عسكر نسبوا أنفسهم للمقاومة الشعبية واخرجوا الطلاب من الكليات، مطالبين بعشرات المقاعد الدراسية لمقاتليهم الذين شاركوا فى الجبهات على حد قولهم.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365