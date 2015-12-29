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رئيس البرلمان الليبى يعقد جلسة تشاورية مع الأعضاء لعدم اكتمال النصاب القانونى

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رئيس البرلمان الليبى يعقد جلسة تشاورية مع الأعضاء لعدم اكتمال النصاب القانونى رئيس البرلمان الليبى يعقد جلسة تشاورية مع الأعضاء لعدم اكتمال النصاب القانونى
صرح المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب الليبى، فتحى عبد الكريم المريمى، بأن رئيس البرلمان وعدد من النواب عقدوا اليوم الثلاثاء جلسة تشاورية بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانونى للأعضاء.

ودعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح عيسى السادة النواب إلى ضرورة حضور جلسات النواب المقررة يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.

وفى سياق منفصل، نفى المريمى إقالة رئيس المخابرات العامة الليبية من قبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى، مشيرا لعدم وجود صفحة على "فيس بوك" لرئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح وأن كل الصفحات الموجوده على صفحات التواصل الاجتماعي باسمه مزورة ووهمية.

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