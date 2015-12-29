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سكرتير عام جنوب سيناء يشهد تنصيب أعضاء المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب المحافظة

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سكرتير عام جنوب سيناء يشهد تنصيب أعضاء المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب المحافظة سكرتير عام جنوب سيناء يشهد تنصيب أعضاء المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب المحافظة
شهد اللواء جمال الريس سكرتير عام مساعد المحافظة والسيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء ومحمد عقل وكيل مديرية التربية والتعليم وماجد يونس مدير الشئون التنفيذية عبد الحميد فتحى مدير المجمع الإعلامى اليوم الثلاثاء، الاحتفالية التى نظمتها أسرة التربية الاجتماعية، تحت إشراف سوزان إسحاق محمد موجه عام التربية الاجتماعية بقاعة المجمع الإعلامى بطور سيناء للاحتفال بتنصيب أعضاء المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب جنوب سيناء للمرحلتين الإعدادية والثانوية للعام الدراسى 2015 / 2016.

وأكد جمال الريس السكرتير العام المساعد فى كلمته أن هؤلاء الطلاب الذين يمثلون اتحاد الطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية هم قادة فى المستقبل والزخيرة الحقيقية للوطن نحو المضى قدما فى تحقيق المزيد من التقدم والازدهار للوطن.

كما أكد أن الاتحادات الطلابية هى البيئة والمناخ الصحى الملائم لإكساب مهارات الديمقراطية الحقيقية لأبناء وغرس روح الولاء والانتماء للوطن والقناة الشرعية لهم للتعبير عن آرائهم دونما أية تجاوزات.

وطالب السكرتير العام المساعد المكتب التنفيذى لاتحاد الطلاب بألا يركنوا إلى الشائعات , فالبلد بخير وتتقدم للامام، فاعتزوا بهذا الوطن الذى يعتز بكم اعتزوا بوطنكم ليعتز بكم، كما طالبهم بان يكونوا أعضاء فاعلين فى المجتمع لافتا أن اتحاد الطلاب تكليف وليس تشريف.

من جانب آخر، أكد ويكل وزارة التعليم فى كلمته، على أهمية وضرورة النشاط التربوى، مشير إلى أن الأنشطة المدرسية تعتبر روح العملية التربوية، والميدان الخصب التى تصقل من خلالها وجدانيات الطلبة من ميول واتجاهات وقيم، فهى تنمى قيم الحب والخير والجمال، وتسمو بالروح الإنسانية، من خلال ما تستشعره من معان سامية، و تنمى معارف الطلبة ومهاراتهم وتكشف عن مواهبهم، وتخرج للمجتمع قيادة شابة واعدة تبنى وتعمر وتزرع وتثَّمر، وتجمع الشمل وتطور.

كما تضمنت فقرات الحفل كلمة أمين عام الاتحاد للمرحلة الثانوية، ألقتها الطالبة ياسمين مجدى، وبعض الفقرات الفنية بقيادة المايستروا خلاف ثابت، وإنشاد دينى للطالب محمد جاد من مدرسة الحرية الثانوية العسكرية، وتكريم المتميزين فى الأنشطة المختلفة ومراسم حفل تنصيب الاتحاد وأختتمت فقرات الحفل بقسم الاتحاد .

حضر الاحتفالية على شحات نائب رئيس مدينة طور سيناء، والدكتور على عبد الظاهر، مدير عام المنطقة الأزهرية، والشيخ محمد عبد الدايم، نائبا عن الشيخ إسماعيل الراوى وكيل وزارة الأوقاف، والقس مينا سعد لوندى كاهن وراعى كنيسة موسى النبى، وعدد من قيادات التعليم ومديرى الإدارات التعليمية ورؤساء وأعضاء مجالس الأمناء بالمحافظة ونقابة المعلمين.

يذكر أنه تم تنصيب وكيل وزارة التعليم رائدا عاما للاتحاد للمرحلة الثانوية وأمين اتحاد الطلبة ياسمين مجدى، من مدرسة جيل أكتوبر الثانوية بشرم الشيخ، ووكيل المديرية رائدا عاما للاتحاد للمرحلة الإعدادية، وأمين اتحاد الطلبة مصطفى رفعت أحمد, من مدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعى.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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