بالصور.. رئيس جامعة المنصورة يزور مركز أبحاث "الخلايا الجذعية"

تفقد الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، اليوم، مركز "أبحاث الخلايا الجذعية من الحبل السرى"، بحضور الدكتورة فرحة الشناوى مدير المركز، ونائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور سعيد عبد الهادى عميد كلية الطب.

وتم إنشاء المشروع بتكلفة قدرها 10 ملايين جنيه، من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، ويحتوى المركز على العديد من الأقسام منها بنك الخلايا الجذعية، ومعامل البيولوجيا الجزيئية، ومعمل زراعة الخلايا الجذعية، وغرفة حفظ الأنسجة فى النيتروجين السائل.

ويضم أيضا معامل التدفق الخلوى، ومعمل زراعة خلايا الحبل السرى، ويشمل غرفة تجميع المشيمة والحبل السرى، ويعمل بالمشروع 22 عضو هيئة تدريس وباحث من تخصصات طبية مختلفة.

وقالت الدكتورة فرحة الشناوى، إن إنشاء المركز يهدف لتوفير خلايا جذعية بالمواصفات العالمية والقياسية، لاستخدامها فى الأبحاث والعلاج وزرع النخاع.

وتضيف "الشناوى"، يقوم المركز بعمل أبحاث الخلايا الجذعية، مثل الطب التجددى، وتطوير زراعة الخلايا الجذعية، ودراسة بيولوجيا الخلايا الجذعية، وتحويل الخلايا الجذعية من الحبل السرى إلى خلايا متخصصة مثل الخلايا الكبدية والخلايا العصبية والخلايا العظمية والغضاريف.

وتابع مديرة المركز، أن المشروع يمكن الاستفادة منه فى عمليات زرع النخاع بالخلايا الجذعية بالحبل السرى، والتى بدأت عام 1988، حيث يعد المشروع أول بنك عام لحفظ الخلايا الجذعية من الحبل السرى، كما سيتم استخدام الخلايا المستخلصة فى كل المجالات سواء فى البحث العلمى أو العلاج.



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