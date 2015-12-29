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مريض يتقدم ببلاغ يتهم طبيبا بارتكاب خطأ أثناء عملية له قد يؤدى للوفاة

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مريض يتقدم ببلاغ يتهم طبيبا بارتكاب خطأ أثناء عملية له قد يؤدى للوفاة مريض يتقدم ببلاغ يتهم طبيبا بارتكاب خطأ أثناء عملية له قد يؤدى للوفاة
تقدم محمد محمود حسيبة الذى يبلغ من العمر 53 عاماً، ببلاغ يحمل رقم 6758/أ.شرق، يتهم فيه طبيبا بأحد مستشفيات التأمين الصح ىبتركيب دعامة "خاطئة" بالقلب له تعرضه لانسداد فى الشرايين وتهدده بحدوث جلطة دموية فى أى لحظة تعرضه للوفاة.

وقال حسيبة إن القصة بدأت فى شهر مايو عام 2015 عندما تعرض لجلطة بالقلب وتم نقله لمستشفى تابع لهيئة التأمين الصحى وإدخاله العناية المركزة لمدة 5 أيام لإذابتها، وبعدها تم عرضه على لجنة القلب بالمستشفى نفسها، والتى قررت تركيب دعامة من النوع الدوائى لأنه مريض للسكر وهى مناسبة لحالته.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أنه بعد إجراء العملية شعر بتعب شديد وذهب للطبيب الذى قرر عمل أشعات وفحوصات للاطمئنان على الدعامة التى تم تركيبها، ففوجئ بأن الدعامة معدنية وليست دعامة دوائية مما يسبب له انسداد مفاجئ فى أى لحظة، وقد تتسبب فى وفاته .
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