معارضون سوريون يقصفون قريتين شيعيتين بعد وقف لإطلاق النار

قال سكان أن مسلحين من المعارضة السورية قصفوا قريتين شيعيتين فى شمال غرب البلاد اليوم الثلاثاء مما تسبب فى مقتل شخص واحد على الأقل وذلك بعد يوم من مغادرة مقاتلين ومدنيين مؤيدين للحكومة المنطقة إلى تركيا بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار هناك.

وبموجب الإتفاق الذى تم برعاية الأمم المتحدة سمح لمقاتلين من المعارضة كانوا متحصنين فى بلدة الزبدانى القريبة من الحدود اللبنانية بالخروج فى ممر آمن إلى بيروت فى عملية جرت بالتزامن يوم الاثنين.

وانتهك الطرفان وقف إطلاق النار عدة مرات لكنه يبدو متماسكا إلى حد بعيد. ونفذت عمليات الإجلاء يوم الاثنين برغم حدوث انتهاكات سابقة لوقف إطلاق النار.

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