أخبار عاجلة

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة -
شكسبير يرفض تحديد موعد عودة قائد ليستر سيتي -
فينجر: أعتقد أن سانشيز يريد البقاء -
كونتي: استعادة «أكي» قرار صائب -
أسعار الفاكهة تواصل الإرتفاع.. و«جنون الطماطم» يصيب باقي الخضروات -
«تموين القليوبية»: توزيع استمارات تحديث البطاقات مجانا على المستفيدين -
ترامب يعلن غضبه ويستعد لأول عمل عسكري -
الداخلية: مقتل مسئول الحراك المسلح "حسم" بدمياط فى تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة -
غضب روسي إزاء الغارة الجوية الأمريكية على سوريا -
بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

معارضون سوريون يقصفون قريتين شيعيتين بعد وقف لإطلاق النار

Google+ Print
معارضون سوريون يقصفون قريتين شيعيتين بعد وقف لإطلاق النار معارضون سوريون يقصفون قريتين شيعيتين بعد وقف لإطلاق النار
قال سكان أن مسلحين من المعارضة السورية قصفوا قريتين شيعيتين فى شمال غرب البلاد اليوم الثلاثاء مما تسبب فى مقتل شخص واحد على الأقل وذلك بعد يوم من مغادرة مقاتلين ومدنيين مؤيدين للحكومة المنطقة إلى تركيا بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار هناك.

وبموجب الإتفاق الذى تم برعاية الأمم المتحدة سمح لمقاتلين من المعارضة كانوا متحصنين فى بلدة الزبدانى القريبة من الحدود اللبنانية بالخروج فى ممر آمن إلى بيروت فى عملية جرت بالتزامن يوم الاثنين.

وانتهك الطرفان وقف إطلاق النار عدة مرات لكنه يبدو متماسكا إلى حد بعيد. ونفذت عمليات الإجلاء يوم الاثنين برغم حدوث انتهاكات سابقة لوقف إطلاق النار.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365