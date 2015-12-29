أخبار عاجلة

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة -
شكسبير يرفض تحديد موعد عودة قائد ليستر سيتي -
فينجر: أعتقد أن سانشيز يريد البقاء -
كونتي: استعادة «أكي» قرار صائب -
أسعار الفاكهة تواصل الإرتفاع.. و«جنون الطماطم» يصيب باقي الخضروات -
«تموين القليوبية»: توزيع استمارات تحديث البطاقات مجانا على المستفيدين -
ترامب يعلن غضبه ويستعد لأول عمل عسكري -
الداخلية: مقتل مسئول الحراك المسلح "حسم" بدمياط فى تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة -
غضب روسي إزاء الغارة الجوية الأمريكية على سوريا -
بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

إصابة شاب فلسطينى برصاص الاحتلال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة

Google+ Print
إصابة شاب فلسطينى برصاص الاحتلال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة إصابة شاب فلسطينى برصاص الاحتلال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة

أصيب شاب فلسطينى، مساء اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودى الفاصل شرق منطقة الفراحين شرق خان يونس أطلقت النار صوب الشاب؛ مما أدى إلى إصابته بطلق نارى فى ساقه اليسرى.

وأشارت إلى أنه جرى نقل المصاب إلى المستشفى الأوروبى بخان يونس لتلقى العلاج، واصفة جراحه بالمتوسطة، وتطلق قوات الاحتلال الإسرائيلي، المتمركزة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، النار بشكل متكرر تجاه المنازل والأراضى الزراعية القريبة من الحدود؛ مما يسفر عن سقوط قتلى ووقوع إصابات فى صفوف المواطنين الفلسطينيين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365