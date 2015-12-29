إصابة شاب فلسطينى برصاص الاحتلال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة

أصيب شاب فلسطينى، مساء اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودى الفاصل شرق منطقة الفراحين شرق خان يونس أطلقت النار صوب الشاب؛ مما أدى إلى إصابته بطلق نارى فى ساقه اليسرى.

وأشارت إلى أنه جرى نقل المصاب إلى المستشفى الأوروبى بخان يونس لتلقى العلاج، واصفة جراحه بالمتوسطة، وتطلق قوات الاحتلال الإسرائيلي، المتمركزة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، النار بشكل متكرر تجاه المنازل والأراضى الزراعية القريبة من الحدود؛ مما يسفر عن سقوط قتلى ووقوع إصابات فى صفوف المواطنين الفلسطينيين.