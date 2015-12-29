ننشر صورة أمير قطر السابق بعد إجرائه عملية جراحية فى سويسرا

حصل "اليوم السابع" على صورة أمير قطر السابق "حمد بن خليفة آل ثان" عقب إجرائه عملية جراحية ناجحة فى مدينة زيورخ السويسرية.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأعلنت السلطات القطرية أن حاكم البلاد السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى سافر إلى سويسرا جوا نهاية الأسبوع الماضى لإجراء عملية جراحية بعد إصابته بكسر فى الساق.
وقال مكتب الاتصال الحكومى فى قطر فى وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، إن الشيخ حمد تعرض لـ"كسر فى ساقه بينما كان فى عطلة"، ونقل جوا إلى زيورخ يوم السبت لتلقى العلاج.
وأضاف المكتب أن الشيخ البالغ من العمر 63 عاما خضع لعملية جراحية ناجحة، وإنه فى زيورخ "يتعافى ويخضع للعلاج الطبيعى".
ورفضت الحكومة الإفصاح عن كيفية حدوث الكسر فى الساق.