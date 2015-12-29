ننشر صورة أمير قطر السابق بعد إجرائه عملية جراحية فى سويسرا

حصل "اليوم السابع" على صورة أمير قطر السابق "حمد بن خليفة آل ثان" عقب إجرائه عملية جراحية ناجحة فى مدينة زيورخ السويسرية.

وأعلنت السلطات القطرية أن حاكم البلاد السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى سافر إلى سويسرا جوا نهاية الأسبوع الماضى لإجراء عملية جراحية بعد إصابته بكسر فى الساق.

وقال مكتب الاتصال الحكومى فى قطر فى وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، إن الشيخ حمد تعرض لـ"كسر فى ساقه بينما كان فى عطلة"، ونقل جوا إلى زيورخ يوم السبت لتلقى العلاج.

وأضاف المكتب أن الشيخ البالغ من العمر 63 عاما خضع لعملية جراحية ناجحة، وإنه فى زيورخ "يتعافى ويخضع للعلاج الطبيعى".

ورفضت الحكومة الإفصاح عن كيفية حدوث الكسر فى الساق.