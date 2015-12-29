شاب يشنق نفسه داخل منزله بقرية فى المحلة لمروره بأزمة نفسية

أقدم شاب فى العقد الثالث من العمر على شنق نفسه داخل منزله بقرية محلة حسن التابعة لمركز المحلة فى محافظة الغربية لمروره بأزمة نفسية.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية إخطارا من العميد طارق داود مأمور مركز المحلة بورود بلاغ من شرطة النجدة عن بلاغ أحد المواطنين بالعثور على جثة "أحمد.ح" 24سنة مشنوقا داخل منزله بقرية محلة حسن دائرة المركز انتقل ضباط المباحث وتبين من الفحص مرور المتوفى بأزمة نفسية دفعته لشنق نفسه.

نُقلت الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام تحرر، ومحضر عن الواقعة وأمر أحمد نجيب رئيس نيابة مركز المحلة بتشريح الجثة.