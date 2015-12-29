تجديد حبس الصحفى هشام جعفر 15 يومًا لاتهامه بالانضمام للإخوان

جددت، نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المحامى العام المستشار تامر الفرجانى، حبس الزميل الصحفى ومدير مؤسسة "مدى الإعلامية" هشام جعفر 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فى القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة، بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة، وتلقى رشوة دولية.

وحددت النيابة جلسة 17 يناير المقبل لنظر تجديد حبسه، وقال المحامى محمد الباقر دفاع جعفر، إن النيابة استكملت اليوم التحقيقات مع موكله، واكتفت بما توصلت إليه من تحقيق فى القضية ولم تحدد موعدا لاستكمال التحقيقات، واكتفت بتحديد الجلسة القادمة لتجديد حبس موكله.

وكانت النيابة قد عقدت جلسة تجديد حبسه السابقة بسجن طرة، يوم 1 ديسمبر الماضى وأمرت بتجديد حبسه على ذمة التحقيقات فى القضية.

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