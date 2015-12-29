10 حالات غش في امتحانات جامعة بني سويف ‎

يواصل أفراد الأمن الإداري، العمل لتأمين الأفراد والمنشآت وسط تشديدات أمنية على بوابات الجامعة وأن أعمال الامتحانات، قد سجلت هدوءً إلا من بعض حالات الغش، حيث تم ضبط “10″ حالات غش في كلية الآداب مع بداية امتحانات الترم الأول للعام الجامعي 2015/ 2016.

قال محمد خضر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إنه تم ضبط “10″ حالات غش بكلية الآداب بالفرق المتنوعة، وكانت وسائل الغش المتبعة هي النقل من ورق خارجي والإخلال بنظام الامتحان واستخدام الهاتف المحمول، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع حالات الغش.