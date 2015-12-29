رئيس الوزراء يتفقد محطة مياه الشرب بـ«العاشر من رمضان»برفقه وزير الإسكان ومحافظ الشرقية

قام المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، يرافقه وزراء الإسكان والتنمية المحلية والتجارة والصناعة، ومحافظ القاهرة بتفقد محطة تنقية مياه الشرب الجديدة بمدينة العاشر من رمضان.

> وخلال الزيارة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من وزير الإسكان عن المحطة، حيث أشار الوزير إلى بدء وصول المياه إلى المحطة، وذلك تمهيدًا لتشغيل الجزء الأول من المرحلة الأولى تجريبيًا.

> وأضاف الوزير أن الجزء الأول من المرحلة الأولى للمحطة يعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف م3/يوم، ومن المنتظر أن يصل إنتاج المحطة إلى 600 ألف م3/يوم بانتهاء الجزء الثانى من المرحلة الأولى، ويتم تغذية محطة التنقية بالمياه العكرة من المأخذ والرافع رقم 1 على ترعة الإسماعيلية بلبيس، منوهاً إلى أن التكلفة الإجمالية للمأخذ والخطوط والروافع والمحطة وخطوط التوصيل إلى المستهلكين بلغت حوالي 2.5 مليار جنيه.

> وأشار وزير الإسكان إلى أن هذا المشروع يعد من المشروعات القومية الكبرى والمهمة، حيث تخدم المحطة المناطق السكنية والصناعية بمدن العاشر من رمضان، والشروق، وبدر، ومدينتي، ومنطقة شمال خليج السويس، وإنشاءات العاصمة الإدارية الجديدة، وتصل الطاقة الانتاجية الإجمالية للمحطة تبلغ نحو 1.2 مليون متر مكعب يومياً.