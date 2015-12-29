مباشر – الأهلي 1-1 أسوان.. شكري نجيب يتعادل بهدف رائع

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي وأسوان التي تقام في الجولة 11 من الدوري المصري على ملعب برج العرب.

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أحداث اللقاء

33) مراوغة رائعة من اللاعب شكري نجيب حيث مرر الكرة من بين قدمي محمد نجيب ثم سدد الكرة في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى إكرامي.

شكري نجيب يتعادل لأسوان

30) ركلة حرة للأهلي سددها مؤمن زكريا مباشرة على المرمى لكن خرجت سيئة من قدم اللاعب سهلة في يد الحارس.

25) وليد سليمان سدد من حدود منطقة الجزاء بعد مراوغة لمدافع أسوان والكرة مرت بجوار القائم.

- الأخطاء: الأهلي 2-2 أسوان

- أووووه إيفونا يهدر إنفرادا تاما بعد أن حاول مراوغة الحارس لكن فشل الجابوني وامسكها رضا السيد.

13) تمريرة طولية في اليمنى عن طريق غالي تسلمها هاني ثم توغل داخل منطقة الجزاء ومررها لملؤمن الذي سددها مباشرة في أعلى المرمى.

- مؤمن يسجل الأول

8) تسديدة مباغتة من الفيومي امسكها إكرامي على مرتين.

3) ركلة حرة نفذت داخل منطقة الجزاء حولها غالي برأسه لكن مرت بجوار المرمى.

انطلاق المباراة

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