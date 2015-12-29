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مهلة للإنتاج لتحديد ملعب مباراة الأهلي

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مهلة للإنتاج لتحديد ملعب مباراة الأهلي مهلة للإنتاج لتحديد ملعب مباراة الأهلي

أمهل عامر حسين رئيس لجنة المسابقات 24 ساعة للإنتاج الحربي لتحديد ملعب مباراة الفريق مع الأهلي في الجولة 12 من الدوري المصري.

وكان مقررا إقامة المباراة في استاد السلام لكن رفض الأمن استضافة اللقاء الذي سيقام في الثالث من يناير 2016.

وقال عامر حسين لـFilGoal.com يوم الثلاثاء: "الأمن رفض إقامة مباراة الأهلي والإنتاج في استاد السلام".

وأضاف "ننتظر من الإنتاج تحديد الملعب اليوم أو خلال 24 ساعة على أقصى تقدير".

وعن تحديد ملعب برج العرب ليستضيف مباريات الأهلي المقبلة قال: "لم يحسم الأمر بعد وننتظر رد الأمانة العامة للقوات المسلحة".

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