بالصور.. بريطانى مصاب بالسمنة يفقد 83 كجم من وزنه خلال 9 أشهر

سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على إحدى قصص النجاح التى تحدت السمنة، بطلها رجل بريطانى يبلغ من العمر 50 عامًا ويدعى بيلى سميث، حيث تمكن من فقدان 83 كجم من وزنه خلال فترة لا تتجاوز 9 أشهر.



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1.الابن كان الدافع الأول للتخلص من السمنة

بدأت القصة من التحذيرات شديدة اللهجة التى وجهها الأطباء لسميث بسبب وزنه الزائد، وأكدوا أنه قد يتعرض للوفاة خلال عامين على الأكثر ما لم يسيطر على وزنه ويتخلص من عاداته الغذائية الضارة، وذلك بعد أن تضاعف وزنه بشكل ملحوظ ووصل إلى 203 كجم بسبب إفراطه فى تناول الأطعمة السريعة والوجبات الخفيفة الغنية بالدهون.

>ولكن مع اتباعه لحمية غذائية صحية والإكثار من تناول الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة، والذهاب إلى الجيم وممارسة السباحة بشكل منتظم بالإضافة إلى تنظيم الكثير من الخروجات والمشى مع أصدقائه وأقاربه حتى نجح فى أن يصل بوزنه إلى 120 كجم.



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3.الحمية الغذائية الصحية كانت السبب الرئيسى فى مسيرة النجاح

المثير أن سميث أنشأ مدونة وصفحة على "فيس بوك" وكان ينشر فيها الوجبات الغذائية الصحية التى تناولها خلال مسيرة مكافحة السمنة، بالإضافة إلى بعض النصائح المهمة لمكافحة السمنة، ونجح فى جذب أكثر من 1500 متابع حتى الآن.



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2.التخلص من السمنة ساهم فى تغيير حياة سميث وتقوية إرادته

ويواصل الرجل الخمسينى جهوده للتخلص من السمنة بشكل نهائى ويصل بوزنه إلى 70 كجم.

ومن جانبه أشار بيلى سميث "بطل القصة" إلى أنه يشعر بالفخر بسبب النجاح الذى وصل إليه، وأكد أنه مصمم على استكمال المسيرة، خاصةً أن إرادته أصبحت أقوى واستطاع السيطرة على ارتفاع ضغط الدم والتهاب المفاصل الذى كان يعانى منه.



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4.السعادة تغمر وجه الرجل البريطانى بعد فقدانه كيلوات عديدة

وأضاف أن التخلص من الوزن الزائد غير حياته تمامًا وساهم فى تعزيز ثقته بنفسه، لافتًا إلى أنه كان ينكر مشكلة السمنة فى بداية الأمر، ولكن مع مرور السنوات، وعجزه عن اللعب مع ابنه وإقامة علاقة جيدة مع زوجته، أدرك حينها أنه يعانى من مشكلة كبيرة وأنه يجب أن يتحرك فورًا من أجل القضاء عليها، وهو ما استطاع إنجازه خلال الشهور الماضية.

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