محافظ شمال سيناء يحذر إدارة شركة النظافة بتغييرهم بعد تراكم الشكاوى

حذر اللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، إدارة شركة النظافة بالعريش بتغييرهم، بعد تلقيه شكاوى بانتشار القمامة.

جاء ذلك خلال لقاء للمحافظ مع عدد من القيادات التنفيذية والشعبية وممثلى الجمعيات لمناقشة أوضاع المنقولين من الشيخ زويد ورفح.

وخلال الاجتماع، قدم الحضور شكاوى للمحافظ من انتشار القمامة، ومخلفات المستشفيات الخاصة، وقيام عمال من الشركة بتجميع المخلفات فى منطقة بالعريش وإعادة فرزها وبيعها.

وكلف المحافظ رئيس مدينة العريش بإبلاغ إدارة الشركة أنه لن ينهى عقد الشركة ولكنه يمكن أن يعمل على تغيير إدارتها بالعريش إذا استمرت الشكاوى.