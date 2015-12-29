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لجنة مكافحة الفساد بـ"خدمة اجتماعية أسوان" تقيم ورشة عمل

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لجنة مكافحة الفساد بـ"خدمة اجتماعية أسوان" تقيم ورشة عمل لجنة مكافحة الفساد بـ"خدمة اجتماعية أسوان" تقيم ورشة عمل
نظمت لجنة مكافحة الفساد الفرعية، بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسوان، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل لنشر الوعى الثقافى لدى الموظفين والعاملين، ضد الفساد، بحضور عدد من أعضاء اللجنة الفرعية لمكافحة الفساد.

وأكد الدكتور عبد القادر محمد، نائب رئيس جامعة أسوان، أن الفساد استشرى بجميع قطاعات المؤسسات الحكومية، كما بدأت الدولة فى تطبيق منظومة تطهير الفساد بنظام الشباك الواحد، لافتاً إلى أن محاور الفساد بالجامعة تختلف عن باقى الوزرات والهيئات.

وقال نائب رئيس جامعة أسوان، "نعمل على دفع عجلة التنمية والاستثمار، ونحاول القضاء على الفساد، لأنه يعرقل التنمية".

وأشار الدكتور عبد القادر، إلى أنه لابد من إيقاذ الضمير وتصحيح المفاهيم التى تؤدى إلى الانضباط فى العمل وإعطاء الحقوق إلى أصحابها، كما ينبغى تقييم الأداء الوظيفى لأستاذ الجامعة من الالتزام بمواعيد المحاضرات لدى الطلاب، لأن إهدار الوقت من أهم أوجه الفساد بالجامعة.

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مصر 365