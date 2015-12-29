كارثة جديدة بالإسكندرية.. تراكم 60 طن مخلفات طبية تهدد حياة المواطنين

صرح الدكتور مجدى حجازى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بأن مديرية الشئون الصحية، تابعت اليوم، الثلاثاء، مشكلة تعطل أجهزة شركة نهضة مصر المسئولة عن جمع النفايات الطبية الخطرة من المستشفيات الحكومية، والخاصة، مما أدى إلى تراكم كمية من النفايات الخطرة تعدت 60 طنا، لتدخل المديرية بجهودها الذاتية، حيث رفعت معظم تلك الكمية بما يتجاوز 50 طنا، إلى أن قامت الشركة بإصلاح أجهزتها وإعادة الجمع والتخلص من النفايات الطبية الخطرة.

وأوضح حجازى أنه تم عقد اجتماع بالمديرية حضره مديرة إدارة صحة البيئة بالمديرية وممثل شركة نهضة مصر وممثلى المستشفيات الجامعى والتأمين الصحى وأمانة المراكز الطبية المتخصصة والقطاع الخاص.

وأسفر الاجتماع عن تعهد ممثل الشركة بالقيام بأعمال الصيانة اللازمة لعدم تعطل الأجهزة مع سرعة إصلاح الأجهزة فى حالة عطلها، على أن تقوم المديرية بالتدخل لرفع أى مخلفات طبية متراكمة بالمستشفيات فى حالة تعطل أجهزة شركة نهضة مصر كليا أو جزئيا.