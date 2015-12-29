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محافظ سوهاج يشكل لجنة هندسية لإعداد تقرير عن حالة مبنى مستشفى الرمد القديم

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محافظ سوهاج يشكل لجنة هندسية لإعداد تقرير عن حالة مبنى مستشفى الرمد القديم محافظ سوهاج يشكل لجنة هندسية لإعداد تقرير عن حالة مبنى مستشفى الرمد القديم
قرر الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج تشكيل لجنة هندسية لإعداد تقرير عن الحالة الهندسية الإنشائية للمبنى القديم بمستشفى الرمد بسوهاج، وكذلك المبنى الحديث لدراسة إمكانية توسعة المستشفى.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لمستشفى الرمد، حيث بدأ زيارته بتفقد الأقسام الموجودة داخل المستشفى وغرفة العمليات والصيدلية والعيادات الخارجية والقسم الداخلى للمستشفى، كما التقى الأطباء والعاملين والممرضات داخل المستشفى للاطلاع على خططهم المستقبلية للنهوض بالأداء الصحى وتقديم الخدمات الطبية للمواطن السوهاجى بصفة عامة .

كما التقى المحافظ عددا من المواطنين والمرضى المترددين على المستشفى، وقرر صرف مكافأة للمسئولة عن غرفة التعقيم وهى إيمان صلاح عبد المجيد بالمستشفى نظرا بأداء واجباتها على الوجه الأكمل.

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مصر 365