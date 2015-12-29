السجن 3 سنوات لعامل لاتهامه بالاتجار في الأقراص المخدرة بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم “ع.أ.ع” عامل، بالسجن 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في الأقراص المخدرة بدائرة مركز جهينة.

وترجع الواقعة إلى عام 2015 بدائرة مركز جهينة بسوهاج، عندما وردت المعلومات لضباط مباحث المركز، تفيد قيام المتهم بالاتجار في الأقراص المخدرة بدائرة المركز، وترويجها على عملائه من المتعاطين من الشباب، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية.

وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة، وبمواجهته اعترف بالاتجار في الأقراص المخدرة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.