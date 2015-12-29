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وزير المالية العراقى: الجيش فى حاجة لمساعدة الأكراد لاستعادة الموصل

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وزير المالية العراقى: الجيش فى حاجة لمساعدة الأكراد لاستعادة الموصل وزير المالية العراقى: الجيش فى حاجة لمساعدة الأكراد لاستعادة الموصل

>قال وزير المالية العراقى هوشيار زيبارى اليوم الثلاثاء إن جيش بلاده سيحتاج لجهود المقاتلين الأكراد من أجل استعادة السيطرة على مدينة الموصل، أكبر المدن العراقية الواقعة تحت سيطرة تنظيم داعش.

ونقلت (يورو نيوز) الأوروبية عن زيبارى قوله: "تحتاج معركة الموصل لتخطيط جيد واستعدادات والتزام من جميع الأطراف الفاعلين، فالبيشمركة الكردية قوة كبيرة لا يمكن الاستغناء عنها فى معركة الموصل".

وأضاف زيبارى أن معركة الموصل ستمثل تحديا هائلا ولن تكون عملية تحريرها سهلة، فقد عزز مسلحو تنظيم داعش أنفسهم داخلها، لكن تظل معركة تحرير المدينة قابلة للتنفيذ.

وتابع قائلا: "بالنظر لحجم المنطقة التى يجب تأمينها حول الموصل خلال الهجوم، قد يحتاج الجيش أيضا إلى لدعم من القوى السنية المحلية ومن الحشد الشعبي".

واعتبر زيبارى أن استعادة السيطرة على الموصل ستمثل نهاية الخلافة التى أعلنها تنظيم داعش فى المناطق السنية المجاورة للعراق وسوريا .. مشيرا إلى أن الموصل شهدت إعلان أبو بكر البغدادى زعيم التنظيم إعلان خلافته، فهى عاصمتهم بالمعنى الحرفي.

وتضع العراقية مدينة الموصل (الواقعة على بعد 400 كم شمال العاصمة بغداد) الهدف المقبل لقواتها المسلحة بعد أن أعلنت أمس الاثنين سيطرتها على مدينة الرمادى غرب البلاد، فيما يُعد أول انتصار للجيش العراقى على التنظيم المتشدد.

يذكر أن الموصل المدينة السنية البالغ عدد سكانها مليونى نسمة، سقطت فى أيدى مسلحى تنظيم داعش فى يونيو عام 2014 فى أولى مراحل تقدمهم الكاسح نحو مناطق شمال وغرب العراق.

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مصر 365

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