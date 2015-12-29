البحرين تعلن مقتل اثنين من جنودها المشاركين بتحالف اليمن فى السعودية

>أعلنت البحرين مقتل اثنين من عناصر قواتها المسلحة الملحقين بالتحالف، الذى تقوده السعودية فى اليمن، فى السعودية، جاء هذا الإعلان فى بيان للجيش البحرينى نقلته اليوم الثلاثاء وكالة الأنباء الرسمية البحرينية.

وقال البيان إن النقيبين أحمد محمد أمين ومبارك سعد الرميحى قتلا على الحدود الجنوبية للمملكة، لم يوضح البيان كيفية أو توقيت مقتل الاثنين. ومع ذلك، أسفر إطلاق النار عبر الحدود فى السابق عن مقتل جنود ومدنيين.

يقاتل تحالف تقوده السعودية لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا المتمردين الشيعة، المعروفين باسم الحوثيين، منذ مارس الماضى.