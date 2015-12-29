أخبار السعودية اليوم.. الديوان الملكى ينعى الأمير سعود بن محمد آل سعود

اهتمت أخبار السعودية اليوم بنعى الديوان الملكى السعودى الأمير سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود.وقال الديوان الملكى فى بيان :"انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود"، مشيرا إلى أنه سيصلى عليه بعد صلاة مغرب اليوم الثلاثاء، فى جامع الإمام تركى بن عبدالله بمدينة الرياض.

كما ركزت أخبار السعودية اليوم على الاتصال الهاتفى الذى جرى بين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى ولى العهد السعودى النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ووزير الدفاع الكندى هارجيت ساجان .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه تم خلال الاتصال بحث أوجه التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات وخاصة الجوانب الدفاعية، والجهود المشتركة فى مكافحة الإرهاب.

وركزت أخبار السعودية اليوم أيضا على إعلان وزارة الداخلية السعودية إعدام فيليبينى لإدانته بقتل سودانى، ما يرفع عدد أحكام الإعدام المنفذة خلال هذه السنة إلى 153.

وأفاد بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء الرسمية "أقدم جوسليتو ليدا سان، فلبينى الجنسية، على قتل صلاح إمام إبراهيم، سودانى الجنسية، وذلك بضربه بمطرقة على رأسه وسرقة ماله بسبب خلاف مالى بينهما".

وأشارت الوزارة إلى أن المحكمة العامة أصدرت بحقه حكما بالإعدام، صادقت عليه محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، واتبع بصدور أمر من العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز "بانفاذ ما تقرر شرعا"، وعليه "تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجانى الثلاثاء" فى الرياض.