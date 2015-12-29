أخبار اليمن اليوم.. طائرات التحالف تقصف مواقع الحوثيين فى صنعاء وعمران

ركزت أخبار اليمن اليوم على قصف طائرات دول التحالف العربى الذى تقوده المملكة العربية السعودية فجر اليوم والليلة الماضية لعدة مواقع تابعة لميليشيات الحوثيين وصالح فى العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة عمران شمال العاصمة.وذكر شهود عيان أن الطائرات استهدفت قاعدة الديلمى الجوية المجاورة لمطار صنعاء، مما أدى إلى وقوع انفجارات قوية بها، وكانت الطائرات قد استهدفت القاعدة أمس ثلاث مرات فى أوقات امتدت من فجر أمس وحتى المساء.

كما استهدفت الطائرات معسكر النهدين المجاور لدار الرئاسة ومعسكر الحفاء التابع للحرس الجمهورى ومعسكرات فى الكسارة بمنطقة ضلاع همدان شمال غرب العاصمة وفرضة نهم شمال شرقى العاصمة المجاورة لمحافظ مأرب.

وقصفت الطائرات أيضا مواقع للميليشيات فى جبل ضين ومنطقتى عقبات وذيفان فى محافظة عمران.

كما اهتمت أخبار اليمن اليوم بإقدام مسلحون متشددون على إغلاق ثلاث كليات تابعة لجامعة عدن فى جنوب اليمن بذريعة "الاختلاط" بين الذكور والإناث، بحسب ما أفاد شهود اليوم الثلاثاء، فى حادث هو الثانى من نوعه خلال أسابيع.

وتشهد ثانى كبرى مدن اليمن، وضعا أمنيا هشا وتزايدا فى نفوذ الجماعات المسلحة وبينها تنظيما القاعدة و"الدولة الإسلامية"، منذ استعادة قوات الرئيس عبد ربه منصور هادى السيطرة عليها فى يوليو، بدعم من التحالف العربى الذى تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين.

وأفاد الشهود أن المسلحين الذين قدر عددهم بالعشرات، اقتحموا كليات العلوم الإدارية والهندسة والحقوق التابعة لجامعة عدن، وأوضح طالب رفض كشف اسمه "اخرجونا من قاعات الامتحانات"، مضيفا أن المسلحين "خطفوا اثنين من الطلبة لإنهما صوروا الحادثة".