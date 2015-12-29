صحة فلسطين: 142 شهيدًا و15 ألفًا و710 مصابين حصيلة الانتفاضة منذ أكتوبر

>أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد شهداء الانتفاضة منذ أكتوبر الماضى إلى 142 شهيدًًا و15 ألفًا و710 مصابين خلال المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى بالضفة الغربية وقطاع غزة.

وذكرت الوزارة فى بيان لها مساء اليوم الثلاثاء - تلقى موفد وكالة أنباء الشرق الأوسط برام الله نسخة منه - أن من بين الشهداء 27 طفلاً وطفلة و7 سيدات، مشيرة إلى أن 1887 مواطنًا أصيبوا بالرصاص الحي، فيما أصيب 3104 بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، بينهم 1974 عالجتهم طواقم الهلال الأحمر الفلسطينى ميدانيًا.

وأوضحت أن 10 آلاف و231 أصيبوا بالاختناق نتيجة الغاز المسيل للدموع، إضافة إلى 360 أصيبوا بالرضوض والكسور نتيجة اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، فيما أصيب 38 مواطنًا بالحروق خلال المواجهات.