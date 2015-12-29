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مصرع مواطنين وإصابة آخر فى حادث تصادم 3 سيارات نقل غرب بورسعيد

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مصرع مواطنين وإصابة آخر فى حادث تصادم 3 سيارات نقل غرب بورسعيد مصرع مواطنين وإصابة آخر فى حادث تصادم 3 سيارات نقل غرب بورسعيد
لقى مواطنان مصرعهما، بينما أصيب آخر فى حادث تصادم 3 سيارات نقل تحمل لوحات معدنية "ط. د . ج" 673 و"ط . د . ج" 645 نقل دمياط و "د . ق . ج" نقل الدقهلية، وتم إخطار النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيق.

وأسفر الحادث، الذى وقع اليوم، الثلاثاء، عن إصابة سامح فرج إسكندر، 35 عاما، بكسر فى الساق الأيسر، واشتباه ما بعد الارتجاج، ومصرع هشام جاد محمد جاد، 20 عاما، من دكرنس دقهلية، وربيع فتحى سليمان أبو شعنون 42 عاما، من دمياط، وتم التحفظ عليهما بمشرحة مستشفى بورسعيد العام .

وتحرر المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة، التى أمرت بانتداب الطب الشرعى للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه للتصريح بدفن الجثتين.

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مصر 365