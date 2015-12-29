أخبار عاجلة

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة -
شكسبير يرفض تحديد موعد عودة قائد ليستر سيتي -
فينجر: أعتقد أن سانشيز يريد البقاء -
كونتي: استعادة «أكي» قرار صائب -
أسعار الفاكهة تواصل الإرتفاع.. و«جنون الطماطم» يصيب باقي الخضروات -
«تموين القليوبية»: توزيع استمارات تحديث البطاقات مجانا على المستفيدين -
ترامب يعلن غضبه ويستعد لأول عمل عسكري -
الداخلية: مقتل مسئول الحراك المسلح "حسم" بدمياط فى تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة -
غضب روسي إزاء الغارة الجوية الأمريكية على سوريا -
بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

صور| نايل TV تسجل حلقتين من داخل كنيسة العذراء بالمعادي احتفالًا بأعياد الميلاد

Google+ Print
صور| نايل TV تسجل حلقتين من داخل كنيسة العذراء بالمعادي احتفالًا بأعياد الميلاد صور| نايل TV تسجل حلقتين من داخل كنيسة العذراء بالمعادي احتفالًا بأعياد الميلاد

 

برنامج «نايل كروز»

كتبت: إنجي لطفي

سجل برنامج «نايل كروز» علي قناة نايل TV حلقتين من كنيسة العذراء بالمعادي احتفالًا بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية 2016 من المقرر بثهم الخميس الواحدة والتصف ظهرًا وحتي الثالثة وتعاد الجمعة 10 مساءً.

وتناولت الحلقات رحلة العائلة المقدسة ومرورًا بهذه الكنيسة وتقرير عن تاريخ الكنيسة، حيث تحدثت د. ماجدة عامر للحديث عن المسيح والعذراء في القرآن الكريم وتوصية النبي محمد بالأقباط، كما استضافت المرشد السياحي آمين يسري للحديث عن تاريخ الكنيسة والسياحة الدينية وبخاصة في الكريسماس ولقاء مع د. مظلوم حبيب آمين خدمه التربية الكنسية والفقرة الفنية مع فريق الأطفال التسبيح بقيادة هالة تادرس، فضلًاعن مسابقة كروز كويز.

البرنامج من إخراج وائل لمعي، تقديم شريف التوني ورشا ماضي، ورئيس تحرير علا عبد السلام، وإخراج أحمد عبد العليم قاسم ومحمود الخطيب.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا