صور| نايل TV تسجل حلقتين من داخل كنيسة العذراء بالمعادي احتفالًا بأعياد الميلاد

كتبت: إنجي لطفي

سجل برنامج «نايل كروز» علي قناة نايل TV حلقتين من كنيسة العذراء بالمعادي احتفالًا بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية 2016 من المقرر بثهم الخميس الواحدة والتصف ظهرًا وحتي الثالثة وتعاد الجمعة 10 مساءً.

وتناولت الحلقات رحلة العائلة المقدسة ومرورًا بهذه الكنيسة وتقرير عن تاريخ الكنيسة، حيث تحدثت د. ماجدة عامر للحديث عن المسيح والعذراء في القرآن الكريم وتوصية النبي محمد بالأقباط، كما استضافت المرشد السياحي آمين يسري للحديث عن تاريخ الكنيسة والسياحة الدينية وبخاصة في الكريسماس ولقاء مع د. مظلوم حبيب آمين خدمه التربية الكنسية والفقرة الفنية مع فريق الأطفال التسبيح بقيادة هالة تادرس، فضلًاعن مسابقة كروز كويز.

البرنامج من إخراج وائل لمعي، تقديم شريف التوني ورشا ماضي، ورئيس تحرير علا عبد السلام، وإخراج أحمد عبد العليم قاسم ومحمود الخطيب.