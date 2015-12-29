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القبض على 3 موظفين بحى الدقى بتهمة ضرب صاحب كشك حتى الموت فى حملة إزالة

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القبض على 3 موظفين بحى الدقى بتهمة ضرب صاحب كشك حتى الموت فى حملة إزالة القبض على 3 موظفين بحى الدقى بتهمة ضرب صاحب كشك حتى الموت فى حملة إزالة
ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، القبض على 3 موظفين بحى الدقى، لاتهامهم بالتسبب فى وفاة صاحب كشك أثناء تنفيذ حملة إزالة تعديات وإشغالات بالمنطقة.

ويباشر المستشار أحمد معتوق وكيل أول نيابة الدقى، التحقيق مع المتهمين بعد اتهامهم بضرب المجنى عليه أثناء الحملة، ما أدى إلى وفاته فى الحال.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن صاحب الكشك كان يعرض 3 ثلاجات أمام محل عمله بالمخالفة للقانون، وأثناء شن حملة تضم موظفين بالحى لإزالة تلك الثلاجات، حدثت مشادة كلامية بين الموظفين وصاحب الكشك بسبب رفضه أخذ الثلاجات منه، وأثناء ذلك دفعه أحد الموظفين فى صدره، ما نتج عنه وفاته فى الحال، فامرت النيابة بضط وإحضار موظفى الحى المتسببين فى الواقعة، وتباشر النيابة برئاسة المستشار محمد بدوى التحقيق.

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