إسلام بحيرى يرتدى البدلة الزرقاء بطرة تنفيذا لحكم سجنه سنه لازدراء الإسلام

أكدت مصادر أمنية مطلعة، أن إسلام بحيرى ارتدى البدلة الزرقاء فور وصوله إلى سجن طرة تنفيذا للحكم الصادر ضده بالسجن لمدة سنه بتهمة ازدراء الإسلام.

وقال المستشار جميل سعيد دفاع إسلام بحيرى، والصادر بحقه حكم من محكمة مستأنف مصر القديمة بالحبس عام بتهمة ازدراء الأديان، إنه سيتقدم بالنقض على الحكم طبقاً للقانون، خلال 60 يوماً بحد أقصى.

وأضاف "سعيد" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيقيم دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى التعارض الخاص بصدور حكمين مختلفين فى واقعة واحدة، حيث فسر التعارض قائلا :"إن محكمة جنح أكتوبر قضت ببراءة موكله وتم تأييد الحكم من مستأنف أكتوبر، حيث أصبح الحكم نهائياً وباتا ببراءة إسلام من تهمة ازدراء الأديان، فى حين أن جنح مستأنف مصر القديمة قضت بمعاقبته بالحبس عام فى نفس ذات الواقعة وهو ما يعتبر التباساً قانونياً يجب الفصل فيه وإزالة هذا التعارض بين الحكمين أمام المحكمة الدستورية العليا .

إسلام بحيرى خلف قضبان سجن طرة بتهمة ازدراء الإسلام.. المحكمة تخفف حكم حبسه من 5 سنوات إلى عام واحد.. حرس المحكمة يرفض وضع الكلابشات بيد المتهم بعد انهياره.. والدفاع: نطعن على الحكم خلال 60 يوما

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