ننشر نص وثيقة الخرطوم الخاصة بسد النهضة بين وزراء خارجية الدول الثلاث

ينشر "اليوم السابع" النص الحرفى لوثيقة الخرطوم بتوقيع وزراء الخارجية، بالدول الثلاث " مصر والسودان وإثيوبيا"، والتى نصت على..

- احترام اتفاق المبادىء الموقع من الرؤساء ودفع مسار الدراسات، بقيام شركة "ارتيليا" الفرنسية بتنفيذ الدراسات الفنية مع شركة "بى .أر .أل" لتنفيذ الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبى، وهذه الشركة لها سابق أعمال فى مصر.

- التزام إثيوبيا الكامل بما تضمنته الاتفاقية فى البند الخامس فى إعلان المبادىء والخاصة بالملء الأول والتشغيل، بناء على نتائج الدراسات، وفقاً للاتفاقية الكبرى التى وقعها الرؤساء فى مارس الماضى بالخرطوم.

- تشكيل لجنة فنية لبحث إمكانية زيادة عدد الفتحات الإضافية التى طلبتها مصر، وإذا ما انتهت اللجنة أن هذه الفتحات حيوية، سيتم الالتزام بها، وهذه اللجنة ستشكل من "فنيين" الدول الثلاثة خلال أسبوع وسيجتمعون فى أول يناير بأديس أبابا، وسيقدم تقريره للاجتماع السداسى المقبل، وإذا ما كانت هذه الفتحات حيوية وضرورية من الناحية الفنية سيتم تطبيقها، لتؤمن الأمن المائى المصرى.

- استمرار عمل اللجنة السداسية على مستوى وزراء الخارجية والرى، وبحث الطلب المصرى بزيادة فتحات سد النهضة لزيادة التدفقات المائية إلى النيل الأزرق، خاصة فى فترة انخفاض المناسيب.

وتقدمت إثيوبيا بالدعوة الرسمية للسودان ومصر لزيارة سد النهضة من قبل الإعلاميين والبرلمانيين والدبلوماسية الشعبية، وكذلك الفنيين لتفقد الوضع، فى إطار المتابعة والشفافية، تأكيدا لحسن نواياها فى إطار بناء الثقة بين الدول الثلاث.

- بالصور.. توقيع "وثيقة الخرطوم" لسد النهضة وجولة جديدة أول فبراير

- بالصور..سامح شكرى: مصر وإثيوبيا والسودان ملزمون بإعلان المبادئ لسد النهضة

- وزير الرى يعود من السودان بعد قطع زيارته لارتباطات رئاسية

- بالصور.. سامح شكرى يلقى بميكروفون الجزيرة من منصة اجتماعات سد النهضة للمرة الثالثة

- بالصور.. وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا يوقعون على مقررات اجتماع سد النهضة

- وزير المياه الإثيوبى: سنصدر بيانا يبين موقفنا الرسمى من اجتماع سد النهضة

- مسئول بعلوم الفضاء: أمريكا تشوش على صور الأقمار الصناعية لـ"سد النهضة"