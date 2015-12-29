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محافظ شمال سيناء: 3830 أسرة نُقلت من الشيخ زويد ورفح

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محافظ شمال سيناء: 3830 أسرة نُقلت من الشيخ زويد ورفح محافظ شمال سيناء: 3830 أسرة نُقلت من الشيخ زويد ورفح
أعلن اللواء عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، اليوم، الثلاثاء، أن عدد الذين تم نقلهم من الشيخ زويد ورفح إلى مناطق بئر العبد والعريش وصل إلى 3830 أسرة، وفق ما جاء فى اجتماع لجنة رعاية المنقولين من الشيخ زويد ورفح.

وقال المحافظ إن اللجنة دورها تنسيقى وسترفع تقاريرها لرئاسة الجمهورية، موضحا أنها مشكلة من أعضاء من الجهاز التنفيذى للمحافظة، وممثلين من جمعيات الخير، ورسالة نور على نور، والفيروز، ومشايخ ورموز شعبية وشبابية.

وأوضح اللواء محمد السعدنى، السكرتير العام المساعد للمحافظة، أن اللجنة حصرت إعداد النازحين واحتياجاتهم، وعمل قاعدة بيانات يتم تحديثها تباعا.

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