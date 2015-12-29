إدارة المنطقة الحرة: وقف برنامح توفيق عكاشة 3 أشهر ومنعه من الظهور 6 أشهر

أصدرت المنطقة الإعلامية الحرة بيانا منذ قليل حول مخالفات قناة الفراعين جاء فيه "أنه فى يوم الاثنين الموافق 28/12/2015 وفى ضوء ما ثبت لمجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية بعد استعراض القرص المدمج لحلقة مصر اليوم المذاعة يوم السبت الموافق 26/12/2015 على قناة الفراعين وكذا الإنذارات المتعددة السابق توجيهها إلى شركة فيرجينيا للإنتاج الإعلامى والقنوات الفضائية المالكة للقناة المشار إليها بوجوب الالتزام بشروط الترخيص وميثاق العمل الإعلامى العربى وضوابط ومبادئ العمل بالمنطقة الحرة الإعلامية.

وحيث أنه قد ثبت للمجلس مخالفة الشركة المذكورة لشروط ترخيص مزاولة النشاط الصادر لها وكذا قرار المجلس رقم 1/59 - 2013 الصادر بتاريخ 6/7/2013 بإعادة الترخيص السابق إلغاؤه بالقرار رقم 2/57 - 2013، والمتضمن قيام الشركة والقناة بتقديم اعتذار لمن تم الإساءة إليهم بحلقة برنامج مصر اليوم بسبب ما تم بثه بتلك الحلقة ووجوب احترام القناة والعاملين بها لمؤسسات الدولة، وعدم تكرار المخالفة مستقبلاً.

وحيث أن المخالفات قد جاءت فى الحلقة المشار إليها المذاعة يوم السبت الموافق 26/12/2015 على قناة الفراعين، والمتضمنة عدم الالتزام بالمحتوى الفنى للقناة والمعتمد من مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية، ومخالفة الشركة للإقرار المقدم منها بالالتزام بضوابط ومبادئ العمل بالمنطقة وميثاق العمل الإعلامى العربى والالتزام بالمحتوى الفنى للقناة الصادر بشأنه ترخيص مزاولة النشاط للشركة، وعدم الالتزام بميثاق العمل الإعلامى العربى وخاصةً فيما يتعلق بمراعاة القناة لأصول الحوار وآدابه، وعدم الالتزام بضوابط ومبادئ العمل بالمنطقة فيما يتعلق بعدم المساس بالمصلحة القومية للبلاد واحترام خصوصية الأفراد والمؤسسات وعدم التشهير بهم أو تشويه سمعتهم وتكرار ارتكاب هذه المخالفات من توفيق عكاشة فى ذات البرنامج (مصر اليوم) وعلى نفس القناة.

وهو الأمر الذى يشكل إخلالاً جسيماً بشروط الترخيص الصادر للشركة وضوابط ومبادئ العمل بالمنطقة والمحتوى الفنى المعتمد من مجلس إدارة المنطقة.

وبعد مناقشات مستفيضة وتبادل لوجهات النظر من الناحية الفنية والقانونية والموضوعية، أصدر مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية قراره رقم 4/81 - 2015 الموضح على النحو التالى :-

>أولاً : إيقاف برنامج مصر اليوم الذى يبث على قناة الفراعين المملوكة لشركة فيرجينيا للإنتاج الإعلامى والقنوات الفضائية لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار، مع منع ظهور الإعلامى توفيق عكاشة على القناة المرخص بها للشركة أو فى أى من البرامج التى تبث عليها خلال مدة الإيقاف .

وفى حال المخالفة يتم إلغاء قرار الترخيص الصادر للشركة بمزاولة النشاط.

مع إخطار الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) لاتخاذ اللازم نحو تنفيذ هذا القرار.

>ثانياً : توجيه إنذار إلى شركة فيرجينيا للإنتاج الإعلامى والقنوات الفضائية المالكة لقناة الفراعين بضرورة الالتزام بكل من شروط ترخيص مزاولة النشاط الصادر لها وضوابط ومبادئ العمل بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية وميثاق العمل الإعلامى العربى والمحتوى الفنى المعتمد من مجلس إدارة المنطقة.

>والتأكيد على أنه فى حالة تكرار المخالفة مستقبلاً سيتم إلغاء قرار الترخيص الصادر للشركة بمزاولة النشاط إعمالاً لنص القانون ولائحته التنفيذية.

ثالثاً : مخاطبة رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الإعلام بالمخالفات التى سبق ارتكابها ببرنامج مصر اليوم الذى يبث على قناة الفراعين المملوكة لشركة فيرجينيا للإنتاج الإعلامى والقنوات الفضائية ومن الإعلامى توفيق عكاشة، وذلك للعرض على مجلس إدارة الغرفة لاتخاذ ما يراه مناسباً تجاه عدم ظهور السيد المذكور فى القنوات الفضائية لأعضاء الغرفة فى ضوء قرار مجلس إدارة المنطقة ومدونة السلوك المهنى الصادرة عن الغرفة.