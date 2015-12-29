الكلبة ديزل بطلة الشرطة الفرنسية تُكرم بأعلى وسام عسكرى للحيوانات

قال موقع "20 مينيت" الفرنسى، اليوم الثلاثاء، إن الكلبة ديزل التى كانت تعمل فى صفوف قوات مكافحة الإرهاب بالشرطة الفرنسية، والتى قُتلت فى مداهمات سان دونى الأخيرة، نالت وسام شرف تكريما لها بسبب مشاركتها أعمال شرطية هامة وكانت كلبة شجاعة ومدربة على مستوى عال مكنها من أداء مهامها بنجاح.

ووفقاً للموقع الفرنسى، أن إحدى النوادى المهتمة بالكلاب والحيوانات بها قررت اليوم منح الكلبة "ديزل" ميدالية "ديكين" وهى أرفع وسام عسكرى يُمنح للحيوانات تقديرا لشجاعتها، وسوف يكون ترتيب كلبة الشرطة الفرنسية هو الـ66، وهو عدد الحيوانات التى تم تكريمها بهذا الوسام منذ إنشاء الجمعية.

ومن الحيوانات المكرمة أيضاً 29 كلبا فى الجيش تمكنوا من رصد قنابل زرعتها حركة طالبان فى أفغانستان، إضافة إلى 32 حمامة تم استخدامها فى نقل الرسائل خلال الحرب العالمية الثانية، وهناك ثلاثة خيول وقطط تم تكريمها بسبب ارتكابهم أعمال شهامة، وجدير بالذكر أن ميدالية "ديكين" تم اخترعها عام 1943 على يد ماريا ديكين.

وتعد ديزل كلبة من سلالة المالينو البلجيكية وتبلغ من العمر 7 سنوات، وهى كلبة اقتحام، تم قتلها على يد الإرهابيين خلال المشاركة فى عمليات المداهمة المستمرة فى سان دونى، وأنها كانت من أكفأ الكلاب فى مجالى البحث عن المتفجرات والاقتحام.

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