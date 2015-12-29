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النيابة الإدارية تكشف ملابسات إلقاء طفل من الطابق الثالث بمستشفى طنطا

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النيابة الإدارية تكشف ملابسات إلقاء طفل من الطابق الثالث بمستشفى طنطا النيابة الإدارية تكشف ملابسات إلقاء طفل من الطابق الثالث بمستشفى طنطا

 

هيئة النيابة الإدارية – أرشيفية

كشف المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، ملابسات إلقاء طفل حديث الولادة من الطابق الثالث بمستشفى طنطا الجامعي، بأنه تم إلقائه بمعرفة 3 سيدات دخلن المستشفى على أساس أنهن زائرات.

وقال المستشار سمير،إنه قام ببحث الواقعة فور مشاهدة مقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ومواقع إخبارية لطفل تم إلقائه من دورة مياه مستشفى طنطا.

وتبين أن ثلات سيدات دخلن قبل الواقعة بفترة وجيزة إلى المستشفي باعتباراهن زائرات، ودخلن إلى دورة المياه بالدور الثالث، وقامتا اثنين منهن بمساعدة الثالثة في وضع الطفل الرضيع، وقمن بإلقاءه الرضيع فور ولادته من نافذة دورة المياه.

وبالكشف في سجلات المستشفى لم يتم تسجيل دخول أم الطفل لإجراء عملية ولادة.

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