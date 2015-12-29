عادات تسبب الإصابة بسرطان الثدى أهمها الكحول وحمالات الصدر الضيقة

ما هو سرطان الثدى ؟

عادات خاطئة تسبب سرطان الثدى

الكثير من العادات الخاطئة التى تمارسها بعض السيدات قد تكون سببًا لإصابتهن بسرطان الثدى، ولأن أسباب الإصابة بهذا النوع من الأورام لم يحدد له حتى الآن سبب بعينه، إلا أن الكثير من العوامل قد تساعد على زيادة فرص الإصابة به.>سرطان الثدى هو نمو غير جيد للخلايا يمكنه الانتشار إلى أعضاء الجسم الأخرى، وهنا يكمن خطره، وهو أحد أبرز وأخطر أنواع الأورام التى أصبحت تصيب فئات متنوعة من السيدات، دون النظر إلى العمر أو الحالة الصحية، هذا ما أوضحه الدكتور محمد أنور أخصائى الأورام.>الكثير من العادات غير الصحية والخاطئة التى تمارسها السيدات، قد تؤثر على صحتهن بشكل مباشر، وعلى المدى البعيد تصبح سببًا لتكون الأورام والسرطانات، ومن أهم هذه العادات التى يحذر منها الدكتور محمد:

-التدخين بشراهة: من أهم العادات التى تسبب سرطان الثدى بشكل عام فى الجسم لأنه يؤدى إلى تأكسد خلايا الجسم بالكامل وتدريجيا، لذا يجب أن تقلع المرأة التى تريد الحفاظ على صحتها عنه فورا.

-ارتداء حمالات صدر غير مناسبة لمدة طويلة، كالحمالات الضيقة للغاية والتى تعيق تدفق الدماء داخل الثدى، كذلك الرديئة والبوليستر غير القطنية والتى قد تسبب التهابات شديدة بالحلمة، وكذلك يحذر البعض من ارتداء الحمالات بشكل عام أثناء النوم لزيادة فرص ضغطها على الثدى.

-شرب المشروبات الكحولية والخمور وإدمانها، وقد أثبتت الدراسات أن نسبة كبيرة من مدمنيها عرضة للإصابة بالأورام.

-زيادة الوزن المفرطة، قد تصبح سببًا فى الإصابة أيضا، لذا لزم على كل امرأة مراقبة وزنها.

>-الإفراط فى تعاطى العقاقير الهرمونية، التى تحدث خللًا بنظام الهرمونات الطبيعى بالجسم.