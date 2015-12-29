"أمن الموانئ" يضبط سائقا بحوزته حشيش وأقراص مخدرة بميناء السخنة فى السويس

تمكنت مباحث الموانئ فى السويس اليوم، بالتنسيق مع الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس من ضبط سائق بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة قبل ترويجها بميناء السخنة فى السويس.

كانت معلومات قد وردت للعميد محمد القفاص رئيس مباحث موانئ السويس، تفيد بقيام "ر.أ.ع"، سائق، ومقيم السويس، بالاتجار بالمواد المخدرة، ويتردد على ميناء السخنة، لنقل بضائع.

على الفور تم إخطار اللواء عاطف غراب مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، واللواء هشام درويش مدير المباحث بالإدارة، والعميد عبد العزيز كمال رئيس مباحث الإدارة العامة لتأمين محور القناة، وأمروا بسرعة إعداد كمين لضبط المتهم. وتمكن عصر اليوم المقدم تامر الطويل من ضبطه حال تواجده بالميناء مستقلا سيارته، وبتفتيشه عثر بحوزته على 3 قطع حشيش وزنت 200 جرام، كما تم ضبط 30 قرص ترامادول مخدر، ومطواة، ومبلغ مالى 9500 جنيه.

وبمناقشة المتهم اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض للدفاع عن النفس والمبلغ المالى من متحصلات بيع الأقراص والحشيش.